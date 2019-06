Taylor Swift y Katy Perry juntas en el videoclip “You Need To Calm Down” (VIDEO)

Taylor Swift acaba de estrenar su nuevo videoclip llamado "You Need To Calm Down", donde aparecen diversas celebridades del mundo del entretenimiento, entre ellas Katy Perry.

En el videoclip se ve a Taylor Swift vestida de papas fritas que luego encuentra a su 'complemento': una gigante hamburguesa.

Debajo de ese disfraz se encuentra Katy Perry. Ambas se acercan, se toman de las manos y se dan un fuerte abrazo.

Esto llamó mucho la atención, ya que en las redes sociales circula el rumor de que ambas cantantes son enemigas, pero con este nuevo clip, presumen su gran amistad.

En el video de "You Need To Calm Down" también aparecen personalidades de la comunidad LGTBQ y artistas invitados como Ryan Reynolds, Ellen DeGeneres y Ru Paul.