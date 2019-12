Corría el año 2014 cuando un grupo de amigos de colegio, entre los que se encontraban Joaquín Aramburú (vocalista), Bruno Paiva (tecladista), Mateo Ledgard (bajista), Jordan Gambirazo (baterista), Carlos Emilio Llerena (saxofonista) y Jaime Pareja-Lecaros (guitarrista) se reunieron para grabar “I can see the sun”, tema que daría inicio a la carrera musical de la banda Temple Sour. Hoy, con tan solo 5 años de formación, son una de las bandas más esperadas en lo que será el Alternativo Music Fest, en el Parque de la Exposición.

¿Cómo surge la idea de formar una banda fusión? Jordan: No está acá ahora, está en Londres (Inglaterra), pero Jaime, el guitarrista, fue quien reclutó a los miembros y quien tuvo la idea inicial de hacer una banda. Todo comenzó como un pasatiempo.

¿Cuándo es que consideran que la banda comienza a ser algo serio? Joaquín: Cuando sacamos el EP (2015) fue el verdadero momento en el que se sintió que la gente empezaba a apoyarnos. Al comienzo, el público era gente conocida, la red de amigos, familiares, pero luego comenzaron a escucharnos en sitios donde antes no nos conocían.

¿Cuáles dirían que son sus influencias musicales más marcadas? Bruno: En realidad cada uno tiene influencias individuales y eso hace que nuestro producto final no tenga ninguna influencia directa de un artista en específico, sino que es justo esa recopilación de sonidos. Algunos venían del rock setentero, otros que venían de música clásica, otros salsa, hip-hop, y eso lo trasladamos a las canciones que hacemos, pero si fuera a nombrar artistas específicos, creo que la lista sería muy larga.

Hay quienes entienden la música como herramienta de comunicación y otros como una fuente de ingreso, ¿cómo lo ven ustedes? Mateo: Creo que la música hace muchas cosas, pero al final es el fin en sí mismo. Puede ser muy terapéutico o puede llegar a muchas personas y puede ser muy importante para la gente, pero nosotros creemos en el amor a la música en sí.

Los han definido como un grupo de fusión reggae... Bruno: Creo que reggae fusión es una etiqueta bastante básica para lo que hacemos nosotros, y creo que ya hemos demostrado que no solo hacemos ese género. Tenemos canciones que parten del ritmo del reggae, sí, pero hay otras que incluso no tienen esa base rítmica. Por otro lado, siempre vamos a seguir descubriéndonos en otros géneros. No tengo ningún problema en hacer rap, trap, reggaetón o incluso un vals criollo. La verdad que sí nos gustaría seguir descubriendo todo eso.

Tras participar en el Vivo x El Rock y haber sido también espectadores, ¿qué opinan de la diversidad musical que hubo y de la crítica que tuvo esta? Bruno: Creo que es totalmente absurdo que uno rechace la variedad de la música. Qué mejor que te ofrezcan diversos géneros, que de repente no tengan nada que ver entre ellos en cuanto a su sonido, pero eso da la libertad de escoger algo que te encante o incluso encontrarte con algo que quizás no pensabas que te iba a gustar y te generó algo increíble. Entonces al final se trata de eso, de estar abierto a escuchar todo tipo de música porque siempre se va a rescatar algo bueno.

¿Qué proyectos se vienen para el próximo año? Bruno: Vamos a sacar una canción en febrero. El tema es parte de lo que grabamos en un viaje a Colombia con Juan Pablo Vega y aunque nos encantaría decir que vamos a sacar un nuevo disco, por el momento estamos viendo el proyecto como sacar un montón de temas, grabar varias canciones y ver si las agrupamos en un disco o quizá las vamos soltando como sencillos a lo largo del próximo año.

TEMPLE SOUR

Banda fusión

En el 2015 publicaron el EP titulado “Temple Sour”. En el 2018, sacaron su primer disco “Pasajeros” (2018). Actualmente, acaban de estrenar el tema “La Venenotza”, el cual está disponible en YouTube y Spotify.