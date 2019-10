Teófilo Cubillas a la madre de su hija: "No sabes con quién te estás metiendo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Pese a haberle ganado el juicio por alimentos a su padre Teófilo Cubillas, Johana Cubillas continúa exigiendo a través de distintos medios que el exfutbolista peruano cumpla con pagar las pensiones de alimentos que adeuda correspondientes a 11 años.

“La gente habla muchas cosas sin saber, no tienen ni idea de lo que ha sido mi vida. (...) La gente me dice 'qué mala hija' cuando en realidad el mal padre es él, porque yo he intentado de todas las formas establecer una relación con él y a él simplemente no le ha dado la gana”, dijo la joven con la voz entrecortada.

En un enlace con el programa 'Mujeres al mando', Johana Cubillas contó la fuerte advertencia que le hizo el 'Nene' Cubillas a su madre cuando recién empezaba el juicio.

"Ha hecho lo que se le ha dado la gana con el Poder Judicial. Incluso, cuando mi mamá empieza el proceso, mi papá le dice '¿tú crees que me vas a ganar? No sabes con quién te estás metiendo'. Y, efectivamente, me ha tomado casi 12 años”, expresó la periodista deportiva.

"Estoy segura de que mi papá nunca en la vida se imaginó de que Hinostroza iba a salir del Poder Judicial y por eso estaba tan seguro de que no me iba a pagar ni un sol. Yo no entiendo la verdad cómo puede tener la conciencia tranquila, he pasado por tantas cosas en estos años y a mi papá ni le interesa”, agregó ante las cámaras Johana Cubillas visiblemente afectada.