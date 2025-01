The Cult, la icónica banda inglesa de rock gótico y hard rock, llegará por primera vez a Perú para ofrecer un concierto el jueves 6 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El anuncio de su primera visita al país emocionó a los fanáticos cuando fue publicado en las redes sociales de la banda. La noticia forma parte de su gira por América del Sur, que abarcará febrero y marzo de 2025 e incluirá presentaciones en Chile, Argentina y Colombia.

Liderados por Ian Astbury, The Cult es conocido por éxitos como Vendetta X, Mirror y Give Me Mercy. La banda, formada en 1983 en Bradford, Inglaterra, surgió de la unión entre Astbury y el guitarrista Billy Duffy bajo el nombre Death Cult, que un año después evolucionó a The Cult.

Inspirados por la movida post-punk y gótica de bandas como Joy Division, Bauhaus y Siouxsie & The Banshees, así como por el hard rock de The Doors, Led Zeppelin y AC/DC, crearon un sonido único que conquistó a sus seguidores. Su debut Dreamtime (1984) alcanzó el puesto 21 en ventas en Reino Unido, pero fue con Love (1985) y el sencillo She Sells Sanctuary que lograron reconocimiento internacional gracias a la difusión en MTV.

La preventa de entradas estará disponible este viernes 17 y sábado 18 de enero desde las 10 a. m. a través de Teleticket, con hasta un 15% de descuento al pagar con tarjetas Interbank.