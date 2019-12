Tras la difusión de un ‘ampay’ donde se observa a Elmer Molocho besándose e ingresando a un hotel con una bailarina de la ‘Tigresa del Oriente’, la pareja se reencontrará en vivo en el programa de Magaly Medina.

“La traicionó con su bailarina y esta noche se ve cara a cara con ella. La Tigresa del Oriente y Molocho en vivo”, anuncia el adelanto del programa ‘Magaly TV, la firme’.

Como se recuerda, el programa de la popular ‘Urraca’ mostró el último viernes las imágenes de Elmer Molocho besando en reiteradas ocasiones a la joven identificada como Vicky Torero, quien desde hace un año es bailarina de la ‘Tigresa del Oriente’.

Incluso, después de varias horas de haber estado bebiendo licor, bailando y besándose en una discoteca, se ve cómo ambos se retiran del lugar y llegan hasta un hotel ubicado en Santa Anita.

Cabe mencionar que tras el ‘ampay’, la bailarina Vicky Torero le pidió disculpas a la cantante peruana alegando que estaba en estado de ebriedad.

“Le pido mil disculpas porque es una muy buena mujer. He estado bien mareada, he estado tomando de cólera, he estado muy mal y Elmer ha estado bien mareado”, expresó.

Tigresa del Oriente y Elmer Molocho se reencuentran tras 'ampay' (Video: ATV)