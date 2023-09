Tilsa Lozano expresó su incomodidad hacia Magaly Medina por apoyar a Fiorella Retiz, a pesar que la criticó por el ampay con Aldo Miyashiro.

“Fuera que Fiorella está en todo su derecho de hablar, me parece que quien generó este ampay fue Magaly y ahora la está utilizando para seguir lucrando. Creo que es la tonta útil de Magaly y ella no se está dando cuenta , aunque de todas formas (está facturando). Ahora la apoya porque le conviene”, expresó la exvengadora.

Además, Tilsa recordó cómo Magaly trató a la exreportera cuando salió el ampay con el ‘Chino’: “Hace un año la destruyó. La agarró como la Tilsa, jajaja”

Sin embargo, la esposa de Jackson Mora dijo que debió ir al set de Magaly Medina y no al ‘Valor de la Verdad’ para que la ‘Urraca’ la defienda.

“ Magaly siempre tiene un doble discurso. ¿Saben qué? Yo me equivoqué, no debí sentarme con Beto, debí sentarme con ella para que me defienda y me pague hasta el abogado, más huevona soy, jajaja. Ella es la verdadera Cantinflas. ¡Claro! Ella (por Fiorella Retiz) es la víctima, pero yo fui la pu*** de mier*** ”, sostuvo.

