Tilsa Lozano: "Nicola Porcella no debería poner las manos al fuego por sus amigos" (VIDEO)

Tras la reciente edición de 'El valor de la verdad' con Poly Ávila, Tilsa Lozano sorprendió al señalar que le cree tanto a Nicola Porcella como a la modelo argentina.

"Yo creo que acá no hay dos bandos, mucho del público y de la prensa creen que hay dos bandos, pero yo les creo a los dos", sostuvo la ex 'Vengadora'.

Sin embargo, Tilsa Lozano le pidió al exintegrante de 'Esto es Guerra' que no ponga las manos al fuego por sus amigos que estuvieron en la fiesta de Asia.

"'El valor de la verdad' de Poly me pareció mucho más sustancial, más convincente, pero le creo a los dos. Le creo a Nicola que él no puso las cosas ahí y que no tiene nada que ver. Pero también le creo a Poly que sí la drogaron", agregó la conductora de televisión.