Hace unos días, Tilsa Lozano fue entrevistada por la periodista Verónica Linares para su canal de Youtube ‘La Linares’. La exmodelo reveló que anhela tener su propio programa de televisión, donde pueda expresarse libremente sin ser vetada por los auspiciadores.

“Siento que la televisión aún no está lista para mi. Quiero hablar sin pelos en la lengua, en la tv peruana hay mucha pose, de ‘esto no se puede hablar porque las marcas no te van a auspiciar. Hay un agujero entre poder opinar con tranquilidad y poder decir lisuras, a una televisión destructiva, invasiva y juzgadora. Falta el punto medio”, sostuvo la popular ‘Tili’.

Asimismo, Linares le recordó su reciente paso por ‘El Gran Show’, donde la exconejita se desempeñaba como jurado del reality de baile de Gisela Valcárcel.

“Muchas veces me cortan la lengua y no puedo ser yo al 100%”, respondió Tilsa, a lo que la figura de América TV le preguntó: “¿Con Gisela te han cortado la lengua?”.

“ No es que te corten la lengua, al final tienes que seguir el formato del programa (...) hay tiempos que cumplir y también tienes que seguir el formato del programa en que estás. Allí estás hablando del baile del show, allí no importa si la chica me cae bien o no, eso no es mi roche, yo tengo que hablar de su show ”, sostuvo la exmodelo.

“[¿Y has tenido ganas de decir algo y te has mordido la lengua?] Sí... porque mejor no, porque al final el tiempo que me dan es para hablar de lo que me contratan, que es el baile”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR