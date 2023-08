Tilsa Lozano sobre imágenes del esposo de Maju en hotel: “Cuando he tenido sospechas he pedido las cámaras”

Tilsa Lozano fue consultada sobre las imágenes de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, luego de que se difundieron las imágenes en el programa de Magaly Medina, donde ingresa al hotel Westin junto a Mariana de la Vega.

Luego de la publicación de este video, han salido más revelaciones como los chats de Alexandra Méndez ‘La Chama’ y el esposo de la conductora de ‘Arriba Mi Gente’.

La exmodelo se mostró tajante al dar su opinión sobre las infidelidades y de estar en el lugar de la exreina de belleza, pediría pruebas.

“ Ya sabe que pasaría, porque yo ya he demostrado lo que pasaría, yo ya me he divorciado una vez del papá de mis hijos y cuando he tenido sospechas de otras cosas he pedido las cámaras con respecto a mi esposo. Así que ya saben como soy yo ”, declaró Tilsa para El Popular.