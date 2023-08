Fuertes declaraciones. Carlos ‘Tomate’ Barraza decidió denunciar a su expareja Vanessa López por no dejarlo ver a su pequeña hija tras no recibir un pago de S/200 soles por parte de él. Y es que según el cantante, dicho pedido no estaría estipulado en la conciliación que ambos firmaron.

“Yo solo quiero ver a mi hija y hacer respetar la conciliación que hemos firmad o”, dijo el salsero para las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Asimismo, en un video se escucha cómo le reclama a la modelo. “ La señora quiere que le dé S/ 200 ″, agregó.

En dicho clip se logra ver a Vanessa exigiéndole a Barraza el pago de la nana que cuidó a su pequeña hija cuando el cantante no fue a verla como correspondía dicho día. “¿No vas a pagar la nana? Tienes que pagar la nana, ya que no has venido y no has cumplido con lo que dice tu conciliación”, expresó.

Frente alos impedimentos, Carlos Barraza anunció que ya viene siendo asesorado por su abogado Wilmer Arica para lograr la tenencia compartida de su hija. “Estamos pidiendo la tenencia compartida (...) Ese dinero (que dice que le debo) es un dinero que ella se ha inventado porque dice que cuando yo no vaya (por su hija) ella tiene que contratar una nana, cuando eso nunca ha sucedido cuando yo cuido a mi hija o la dejo con alguien”, manifestó.

