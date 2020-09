Carlos ‘Tomate’ Barraza comentó que sigue trabajando con su orquesta, a través de shows virtuales, pese a que a muchos artistas les ha afectado el tema de la pandemia por el coronavirus.

“Sigo en la radio, felizmente no perdí mi trabajo desde el día uno de la cuarentena, pero sí me afectó el no estar dentro de los shows, es un sueldo menos, y nosotros trabajábamos de jueves a domingo”, dijo en una entrevista con GV Producciones.

‘Tomate’ Barraza contó que, por ahora, su orquesta está funcionando con nuevo contenido en las redes sociales.

“Se viene un tema con dos artistas que será una bomba, ya estamos terminando el videoclip, por eso ahora estamos bien guardaditos, perfil bajo, pero cuando ese tema musical salga va a dar muchísimo de qué hablar”, agregó.

‘Tomate’ Barraza hará dupla con Miguelito Barraza en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y reveló como fue el accionar con su tío en el set del programa.

“Muy buena, cocinar con él fue muy divertido. Yo lo amo mucho, él es uno de mis mentores, es un honor para mí llevar el apellido Barraza. Antes de que parta, creo que tendríamos que reconocer todos sus años de trayectoria haciendo reír a la gente. A él le deseo lo mejor del mundo, una pronta recuperación, yo creo que hay Miguelito Barraza para rato”, comentó.

Finalmente, ‘Tomate’ Barraza dijo que al principio del programa estaba “un poco palteado” porque no sabe cocinar, ya que “yo no conquisto por el estómago, yo conquisto con el floro”.