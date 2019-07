Toño Jauregui: “Estoy a la altura de cualquier tema que hice con Libido”

Síguenos en Facebook

Sobre el escenario, Toño Jáuregui empieza a escribir su nueva faceta como solista. Libido, la banda a la que perteneció durante 17 años, es un recuerdo al que todavía sonríe, pero no en el que se quiere quedar. En el festival Día del Rock Peruano, este 13 de julio en la Universidad San Marcos, hará un recorrido por su trayectoria, la que incluye los temas de su autoría que fueron parte del repertorio de la reconocida banda nacional.

¿Qué nos puedes adelantar sobre lo que será tu presentación en el festival Día del Rock Peruano?

Es importante participar en el festival y poder mostrar la nueva etapa de mi carrera musical. Mostraré mis temas como solista junto a mi banda, y también haré un recorrido por las canciones de Libido que son de mi autoría.

¿Necesitabas espacio para explorar nuevos estilos como músico?

He escuchado todo tipo de música de niño. Vivimos en un país multicolor, he viajado mucho, por eso tengo las referencias de varios artistas. No se pudo continuar con un nuevo disco de Libido, pero yo tenía todo preparado. Por eso lo seguí desarrollando y salió Unión Cinema. Pude explorar algo nuevo. Fue una buena banda, pero también fugaz. Se suscitó un problema similar al que tuve en el grupo anterior. Preferí no continuar.

En esta etapa de tu carrera, ¿te consideras un músico de bandas o solista?

Soy un músico de banda porque me gusta compartir ideas, debatir con colegas y tener conversaciones de ideas. En este caso, ya recorrí ese camino. La experiencia me da un poco de crédito para poder trabajar como solista, pero en conjunto, como en los ensayos, me apoyo en la banda.

Libido fue una de las últimas bandas que sonó dentro de la radio. ¿Por qué crees que pasó eso?

Cambiaron bastante los medios de comunicación, así como la forma de difundir y crear música. Eso ha hecho una diversificación de los nichos de las personas que siguen a las bandas. En el mundo no han salido bandas que sean representativas, eso lleva a que existan públicos reducidos para ciertos estilos. Esa es nuestra realidad.

Como músico, ¿encuentras un mea culpa para que el rock nacional no llegue a estos medios?

En los ochenta, hacia finales de los noventa, hubo mucha difusión, pero no apoyo. Nunca hubo un compromiso real de los medios de comunicación sobre lo que ocurre en la parte artística de nuestro país. Creo que hay un sesgo, un desinterés, de promover la industria. Ahora ya no importa si la radio te toca o no, lo importante son las plataformas digitales.

Salim Vera comentó que el Libido de ahora supera en todo a lo que se hizo en los noventa. ¿Cómo tomas estas palabras?

Salim tiene su opción a opinar. En lo personal, no reconozco que exista un Libido después de la separación que tuvimos, porque no nos hemos puesto de acuerdo en nada. Por ello, no tiene valor que se hable de un Libido actual. Son Manolo (Hidalgo) y Salim (Vera). Somos entes independientes. Yo no necesito superar lo que hice, me satisface hacer canciones que me den una sensación similar. Estoy a la altura de cualquier canción que hice antes.

PERFIL: Fue parte de Libido desde 1996 hasta el 2013. Posteriormente, forma la banda Unión Cinema. Actualmente está enfocado en proyectos solistas.