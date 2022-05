La conductora de televisión, Tula Rodríguez alzó su voz para defenderse de las acusaciones de la exesposa de Javier Carmina, Paola Bisso, quien aseguró que ella pretende quedarse con una propiedad que les pertenece a los hijos del fallecido productor de televisión.

Tula Rodríguez hizo un alto en el programa ‘En boca de todos’ para dirigirse a Paola Bisso para hablarle de mamá a mamá.

“Yo me voy a salir del protocolo y te voy a hablar de mujer a mujer y de madre a madre. No tienes idea del dolor que me causa esta situación a mi hija. Vengo años trabajando por su estabilidad y que mi hija pueda aceptar que ya no está su papá, pero yo soy lo único que ella tiene. No tiene otro soporte, no hay más familia que sea su soporte. Cuando se habla o se permite que se hablen falsedades de mí, no sabes cómo retrocede”, aclaró la conductora de TV.

Palabras a Magaly Medina

Tula subrayó que está trabajando para que su hija tenga las mismas oportunidades que tuvieron sus hermanos, los hijos de Javier Carmona. Pero también aprovechó la oportunidad para dirigirse a la periodista Magaly Medina.

“Magaly (Medina), por favor para. No tienes idea lo que ha ocasionado esta situación en mi hija y hoy tiene todas sus emociones alteradas y esto me la retrocede. Quiero entender que hay situaciones que no se pueden manejar porque la gente tenemos que ser consiente a quien le damos pantalla y tú sabes a qué me refiero”, señaló fastidiada.

“Mi hija está en casa y le dije que iba a hablar, no me queda otra cosa, hija te amo. Esta es una piedra más en el camino. Tú y yo sabemos la verdad y las dos nos unimos para sumar fuerzas y si hay un deseo real no es que dos estén bien, es que tres hijos estén bien”, sentenció.

Tula Rodríguez se pronuncia sobre acusaciones en su contra https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO

Luciana Fuster aclaró no está en competencia con Flavia Laos y Austin Palao

Luciana Fuster cuenta su experiencia en concierto de Maluma https://www.americatv.com.pe/noticias/