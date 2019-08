Tula Rodríguez arremete contra Sheyla Rojas: "Eso no es ser diva, es ser viva" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la justificación que dio Sheyla Rojas por su ausencia en la última gala del reality de baile 'Divas' en 'Esto es Guerra', Tula Rodríguez aseguró que no cree en sus palabras y volvió a mostrar su incomodidad por el tema.

"No le creo porque, si bien es cierto que cada uno tiene un arreglo con el productor, somos un grupo y desde el día uno siempre llegó tarde. Yo sentí el poco compromiso, sin embargo, cada uno da lo que quiere dar", manifestó en un primer momento la conductora de 'En boca de todos'.

Sin embargo, al escuchar que su compañero Ricardo Rondón trataba de defender a Sheyla Rojas señalando que 'las verdaderas divas llegan tarde a todos sus compromisos', Tula Rodríguez no dudó en mostrarse en desacuerdo con lo dicho.

"Ser una diva no significa que puedas llegar tarde. Al contrario, cuando ya eres alguien en el medio es cuando más serio tienes que tomar el trabajo. Nadie tiene por qué esperar a nadie. Aparte, lo de la fecha que dijo, es mentira. Ese mismo día hablamos y sabíamos eso. Eso es mentira", sostuvo la esposa de Javier Carmona.

Finalmente, Tula Rodríguez expresó que la popular 'Shey Shey' no es ninguna diva, sino más bien una persona "viva". "No estuvo porque no quiso, ella no es diva, es viva. Ahí falta Sheyla Rojas. Ella debió estar. Somos un grupo y eso no es ser diva, es ser viva", sentenció la exvedette.