Desde que comenzó la cuarentena, ya no la vemos presentando notas del espectáculo en América Noticias, edición central. Sin embargo, Valeria Piazza espera retornar muy pronto a las pantallas. Mientras eso sucede permanece en casa cuidándose y haciendo actividades para mantener la mente ocupada. En entrevista para Correo, la Miss Perú Universo 2016 nos habla de su experiencia en la conducción y de cómo apoya a las personas a sobrellevar estos momentos complicados.

Asumiste la conducción de América Espectáculos, edición central, desde enero de 2019. ¿Cómo ha sido este primer año frente a las cámaras?

Fue todo un reto para mí. El primer día estaba súper nerviosa, no sabía cómo manejarme cuando era un transmisión en vivo y poco a poco fui aprendiendo, me metí a talleres de impro y voz. Ahora me gusta investigar cuáles son mis notas, decirlas con mis propias palabras. Me siento tranquila, como si estuviera hablándole a mis amigos, siento que hay una conexión especial con el televidente.

Eres Miss Perú Universo 2016, ¿qué aprendizaje te dejó representar a Perú?

Llevar la corona de tu país es una gran responsabilidad y compromiso. Recorrí todo el Perú, pude trabajar con distintas ONGs y conocer otras realidades. Me involucré mucho en causas de ayuda y eso me hizo crecer como persona durante el año de reinado. Fue difícil pero a la vez resultó ser una experiencia muy rica.

Eres una mujer comprometida con campañas a favor de la protección del medio ambiente...

Ahora más que nunca podemos darnos cuenta que lo que el planeta quería era un respiro. Tenemos lugares llenos de flora y fauna y siento que las personas no les dan el debido interés, debemos darnos cuenta de que los necesitamos para vivir.

En tus redes compartes consejos de maquillaje, rutinas de ejercicios y pensamientos positivos, ¿esta es la forma que tienes para hacer que tus seguidores sobrelleven mejor el confinamiento?

Yo tuve una cuarentena propia muy larga por mi enfermedad autoinmune, mi vida paró, entonces tenía que buscar cosas para sentirme mejor y no frustrarme en el camino. Cuando comenzó esta cuarentena le dije a mis seguidores: “voy a compartir con ustedes estas cosas que a mí me hicieron sentirme mejor en esos momentos”. Por eso, a través de Instagram, les muestro mis rutinas de yoga, les digo qué páginas pueden seguir para hacer deportes y les comparto frases positivas, porque sé que hay gente que sufre de ansiedad y depresión y si las leen les pueden levantar los ánimos.

Las redes sociales se han convertido en poderosas herramientas para ayudar a la gente...

En mi Instagram también estoy compartiendo cuentas de empresas independientes de marcas de ropa o con emprendimientos que me han escrito. No les cobro. Mi intención es darlas a conocer y ayudarlas. Si bien es cierto, ahora no se puede vender algo que no sea necesidad básica, haciéndoles un poco de publicidad creo que en el futuro estas marcas pueden resurgir de la crisis.

Esta dolorosa situación también nos dará muchas lecciones. ¿Cuáles serían estas?

Recuerdo que cuando estuve internada aprendí a valorar muchas cosas. Decía: “cuánto daría por dar un paseo en la playa, pasar tiempo con mi familia”, y siento que ese es el pensamiento de muchas personas que ahora están pasando la cuarentena alejados de las personas que quieren y de la naturaleza. Creo que cuando acabe todo esto vamos a estar más agradecidos con la vida.

Perfil

Valeria Piazza. Conductora de TV y modelo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Ha participado en Miss Model of the World 2014, donde resultó semifinalista, y en Tropic Beauty World 2015, siendo primera finalista.