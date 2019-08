Valeria Roggero comparte su emoción tras ingresar a universidad alemana (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Valeria Roggero, ahijada del futbolista Jefferson Farfán, compartió en Instagram su felicidad de que la Universidad de Bremen (FH Bremen) en Alemania la admitió para estudiar una carrera profesional.

La joven contó también que trabajó en una empresa alemana, la cual le abrió las puertas para graduarse como técnico trilingüe en gestión empresarial. Ahora su siguiente meta es terminar su carrera de Gerencia Internacional.

"Hoy cumplo uno de mis sueños en mi vida profesional, irme a estudiar a Europa. Hoy me aceptó la Universidad de Bremen (FH Bremen) después de dos años de esfuerzo en los cuales simultáneamente trabaje en una empresa alemana, la cual me abrió las puertas y me formó, logré graduarme como técnico trilingüe en gestión empresarial, y ahora es el siguiente paso, terminar mi Bachelor en la carrera de Internationales Management. Gracias Dios mío por bendecirme tanto", escribió la joven en su red social.

Recordemos que la joven estudió en el colegio peruano alemán Alexander Von Humboldt.