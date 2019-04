'Válgame Dios' muestra por error que Jessica Newton estará en 'El valor de la verdad' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El programa 'Válgame Dios' dejó en shock a todos al revelar por error que Jessica Newton será la próxima invitada de 'El valor de la verdad'.

Tras regresar de una tanda de comerciales, la producción de su programa cometió un grave error y mostró a la organizadora del Miss Perú en el sillón rojo.

"Hablaré con ella y me explicará qué pasó. Ella me solía repetir 'no creas en nadie, tienes que creer solo en mí'", se escucha decir a Jessica Newton.

Por su parte, Rodrigo González y Gigi Mitre quedaron en shock al ver la primicia que reveló su producción por error. "¡Un duende en switcher!", expresó la conductora de televisión.

En tanto, el popular 'Peluchín' dio a entender que en esos momentos Beto Ortiz se encontraba grabando una edición de su programa y que se confundieron en switcher al mandar esas imágenes.