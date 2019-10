​​Vanessa Jerí anuncia que se convirtió en madre: "Estamos infinitamente felices" (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Vanessa Jerí sorprendió a sus seguidores al anunciar en las redes sociales que se convirtió en madre primeriza hace algunas semanas.

"Quería contarles que hace unas semanitas di a luz y estamos infinitamente felices y enamorados. (...) Tengo que reconocer que le tenía un poco de 'miedo' al post parto, pero conociendo mi personalidad y carácter me dije 'no le tendré miedo' y no lo tuve o quizá no lo sentí, porque mi mente comandó a mi cuerpo y así fue. No todas reaccionamos igual, paciencia, respeten sus emociones chicas", se lee al inicio de su extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

La actriz peruana también habló de cómo ha tomado su nueva etapa como madre y le recomendó a sus seguidoras disfrutar del proceso de sus bebés.

"Las amanecidas no son nada fáciles, pero levantarse felices y con actitud, te cambia el panorama. Recuerden que no hay nada más hermoso que tener a tu bebé en brazos, que todo esto es un proceso temporal, que pasará, disfrútenlo", agregó.

En otro momento, Vanessa Jerí le dedicó unas emotivas palabras a su pareja y padre de su hijo, y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido.

"No he podido elegir un mejor padre para mi bebé, las personas que lo conocen saben que es una persona íntegra y su actitud ante esta nueva etapa es de 1000 puntos. Él y yo somos un gran equipo. Las sugerencias de mi padre y de mis hermanas (os) son importantes y valiosas", escribió la recordada 'Wendolyn'.