La protagonista de la telenovela “Luz de luna”, Vanessa Silva, es una actriz venezolana radicada en México pero su trabajo actoral la sigue jalando a Sudamérica. Después de trabajar en el país azteca, grabó en Colombia y ahora le tocó hacerlo en el Perú. “Todos los países en los que he estado tienen algo mágico y especial, y todos me han recibido con mucho amor”, resalta la co-protagonista del peruano André Silva.

Estuviste cerca de dos meses grabando en nuestro país, y ahora ya eres conocida, ¿hay alguna diferencia entre ser una extranjera prácticamente anónima en nuestro país y una con exposición mediática en televisión?

No. Fíjate que me han tratado muy bien desde que llegué. Desde los vigilantes en el edificio donde vivo, hasta la gente de la producción y mis compañeros actores. La verdad todos me han hecho sentir en casa, para serte honesta.

Los peruanos vivimos orgullosos de nuestra gastronomía, ¿te parece realmente deliciosa nuestra comida o sientes que hay un componente marketero?

Antes de responder tengo que decir que a mí me encanta comer, eso me apasiona y yo como de todo, pero por supuesto cuando estoy trabajando cuido mi alimentación por razones obvias. Sobre la pregunta, soy súper fan del ceviche, me encanta, y fue lo primero que comí cuando llegué. Aparte de delicioso es muy sano, como que tiene un equilibrio, es algo que se puede comer sin culpa.

Aparte del cuidado que se nota que tienes en el tema de la alimentación, ¿también cuidas mucho la parte física?

Desde que empezó la pandemia no he ido a un gimnasio como tal, pero sí tengo mis cosas en casa para hacer rutinas de ejercicios. Desde México me traje algunas cosas y entreno 4 o 5 días a la semana y, a veces, hasta 6, aunque con las grabaciones se me complica un poco. No voy a decir que soy una adicta al ejercicio y que no puedo vivir sin ello, pero es una parte importante de mi trabajo y siempre trato de verme lo más sana posible.

Aunque eres venezolana, en México está tu residencia permanente...

Sí, vivo allá hace casi 5 años y claro es mi casita, mi espacio, el lugar al que uno le pone su energía. De hecho aquí me hace falta mi familia y mi perrito pero yo me adapto y sé que esto es parte de mi trabajo, no es la primera vez que estoy sola y, al final, también soy una extranjera en México.

Y en medio de eso, el esposo vino a verte un ratito?

Ya necesitábamos vernos pero igual ya estamos acostumbrados a que estas cosas sucedan, y él respeta muchísimo mi trabajo, lo entiende perfectamente, es mi fan y ama verme haciendo lo que yo amo, que es actuar.

¿Todavía no eres mamá?

No soy mamá, pero mi esposo tiene una hija, es una niña maravillosa y hermosa a la que amo con toda mi vida, y para mí es mi hija. Yo digo que hay hijos que crecen en la barriga y otros que crecen en el corazón, y ella creció en mi corazón.

¿Hay planes de incrementar esa familia?, ¿les ronda esa idea como pareja?

Claro que lo hemos hablado pero yo creo que cuando llega el momento uno lo sabe, ahorita estamos los dos súper enfocados en nuestras carreras, quiero cumplir muchos sueños antes de convertirme en mamá, vamos a ver cómo nos sorprende la vida.

¿También quería preguntarte cómo te ha recibido la comunidad de tus paisanos que radican en nuestro país?

Los portales de venezolanos que están en Perú han publicado la noticia, están súper orgullosos, me escriben, me mandan mensajes, me dicen: “que orgullo que nos estés representando, me encanta verte poniendo el nombre de Venezuela en alto”. Obviamente son mensajes que llenan mi corazón.

¿Y, desde el exterior, cómo ves la coyuntura política de tu país?

No tengo la información suficiente como para darte un buen argumento, pero por supuesto que entiendo muchas cosas de las que están pasando. Espero que todo esto pase porque a mí, como muchos de los que están acá y en todo el mundo, nos ha tocado aceptar una realidad que es muy dura.

Vanessa Cristina Silva Sperka

Llevó talleres de actuación en su natal Venezuela, y en el mercado azteca con la finalidad de neutralizar su acento. A pesar de su juventud cuenta con una larga trayectoria en varios países y llegó a “Del barrio...” a través de un casting por zoom.