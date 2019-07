Vania Bludau revela que en el 2020 será su boda con su novio Frank Dello Russo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Vania Bludau regresó a Lima para ser parte del nuevo reality ‘Reinas del Show’ y habló de cómo van los preparativos para su boda con su novio Frank Dello Russo.

"De todas maneras nos vamos a casar en el 2020 en Miami. Lo que ocurre es que allá (Estados Unidos) hay que separar de un año a otro. La boda no pasa de mediados de año”, aseguró la modelo peruana a El Popular.

Por otro lado, Vania Bludau contó que está muy emocionada de haber vuelto a Perú y de poder volver a bailar tras la lesión que sufrió el año pasado.

“Emocionadísima. Vengo a divertirme porque la paso súper bien. La última vez me quedé con las ganas de ganar porque pues me rompí la rodilla, fue una desgracia mi final. No he podido dormir tres días porque he estado ansiosa, nerviosa, pero como que de buena onda de empezar, así que aquí estoy”, manifestó la exchica reality.

Como se recuerda, Vania Bludau publicó en sus redes sociales la romántica pedida de mano que le hizo su novio estadounidense y también mostró la fiesta de compromiso que celebraron junto a sus familiares y amigos cercanos.