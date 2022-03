El programa “Amor y Fuego” compartió un video de la influencer Vania Bludau horas antes de que esta anunciara el término de su relación con Mario Irrivarren.

En las imágenes se observa a la exchica reality dirigirse a un centro de belleza, momento en el que una reportera del espacio televisivo se le acerca para consultarle sobre su relación con Irrivarren.

“[¿Todo bien con Mario?] Sí, todo bien. [Por que son tus propias fans quienes nos alertan que no todo estaría bien...] No se alerten, no se alarmen, yo estoy bien de salud”, se escucha en el material audiovisual emitido.

Cabe precisar que la modelo brindó estas declaraciones solo unas horas antes de que anunciara su ruptura con el también exchico reality. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Bludau reconoció que “actuó mal al tratar de fingir frente a la cámara”, situación que “no salió bien”.

“Yo no entiendo por qué me buscan, por qué me asustan. ¿La puerta no se puede cerrar? Todo bien, ni que fuera no sé. Me siento como Kim Kardashian peleándose con Kanye West”, se le escucha mencionar a la influencer frente a las preguntas de la reportera.