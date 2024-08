Los Cafres, una de las bandas pioneras del reggae en español, vuelve a Lima para repasar su historia musical este sábado 24 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas las pueden conseguir en Teleticket.

A poco días del esperado concierto, Víctor Raffo, guitarrista de Los Cafres, conversó Diario Correo sobre la escena del reggae en la actualidad, el aporte del grupo en el desarrollo de dicho género y la evolución que han tenido en casi más de 30 años de trayectoria. Además, el músico reveló la emoción que siente junto a sus compañeros por presentarse por primera vez en Chiclayo.

“Estamos muy contentos de volver a Perú y tocar por primera vez en Chiclayo. A lo largo de nuestra historia hemos tocado en muchas otras ciudades más allá de la capital, eso nos permitió conocer todo el país o gran parte de él, así que estamos felices de ir a una ciudad nueva. A la gente de Lima y Chiclayo los esperamos con una fiesta bien a Los Cafres”, sostuvo.

¿Qué podemos esperar del espectáculo de este sábado?

Vamos a hacer el show que estuvimos haciendo los últimos dos meses en las giras que estuvimos haciendo por Centroamérica y Estados Unidos, que es un recorrido por la historia de la banda con temas de todos los álbumes y por supuesto están los clásicos, pero no faltan las últimas canciones.

¿Qué guitarras y amplificadores son tus herramientas predilectas para los conciertos?

Yo toco con un sonido clásico y uso una Gibson Les Paul, diferentes modelos, pero dentro de esa línea. Me gustan también los equipos de guitarra Fender, como los amplificadores valvulares.

¿Cómo se ha tranformado su propuesta con el transcurso de los años?

La propuesta no cambió demasiado. Hemos evolucionado como músicos y en todo sentido, pero siempre hemos sido fieles a un estilo, más allá de todas las cosas que pasaron en la música con el paso de las décadas. El primer disco de Los Cafres se editó hace 30 años y salió en casete, es algo de lo que hoy nadie se acuerdo. No solo cambió la forma de escuchar la música, sino también en la forma de hacerlo porque todo se digitalizó. Más allá de eso, la propuesta de Los Cafres siempre fue la misma y eso hace que sea un clásico hoy en día.

Víctor Raffo, guitarrista de la banda de reggae argentina Los Cafres.

¿Hay algún género que les interesaría experimentar musicalmente?

La verdad no, a nosotros nos gusta el reggae puro y si en algún momento hemos incorporado elementos de otro estilo ha sido el jazz, porque muchos de los músicos de la banda tienen una formación en ese género.

¿Qué lugar consideras que tiene el reggae hoy en día en la música?

El reggae es un estilo muy polifacético que cambió con el paso de las décadas y uno tiene muchos matices diferentes para elegir. Lo nuestro es el reggae roots, del cual nos enamoramos a principios de los ochenta. Creo que con distintos matices va a seguir existiendo el reggae.

¿Para ti cuál es el tema más significativo de Los Cafres?

No sé cuál es el más significativo pero la canción que más me gusta tocar podría ser ‘Flor del Potrero’, pero entre los clásicos de Los Cafres hay temas emblemáticos como ‘Tus Ojos’, ‘Aire’, ‘Casi que me pierdo’, son canciones que se van a poder escuchar en los shows de este fin de semana en Perú.

Ustedes han formado parte de la evolución del reggae. ¿Son conscientes que han contribuido con el desarrollo de este género?

Sí, porque hace 30 años se editaba ‘Frecuencia Cafre’ que fue el primer disco de reggae roots en castellano y desde entonces han aparecido muchísimas bandas en Latinoamérica, también músicos de los países que visitamos nos dicen que habíamos tenido mucho que ver en su vocación de tocar reggae.

¿Cómo crees que sus fans los perciben en la actualidad como banda?

Hay gente de diferentes edades en nuestro público, de 20 o mayor que nosotros. Muchas veces las características del lugar marcan el perfil del público. Hace poco en un show de California tocamos al aire libre con cómodas butacas, un espectáculo temprano que no terminó tan tarde; en las primeras filas había gente de 60 años, lo cual nos llamó la atención porque conocían a la banda y a las canciones, no era gente que estaba de paso. La verdad también se hace común ver a padres e hijos.

¿Qué balance haces del camino trazado por Los Cafres?

El balance es muy positivo. Estamos cerca de cumplir 40 años como banda y la verdad hoy en día tener la suerte de tocar en una banda como Los Cafres te permite conocer países, culturas, gente con distintas formas de vivir; así que es una experiencia gratificante que siempre se renueva.