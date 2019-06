Vocalista principal de Santana llegará a Perú para ofrecer importante concierto

Síguenos en Facebook

El esperado concierto “Icons of Classic Rock”, que contará con la participación las leyendas de las bandas Toto, Chicago, Journey y Boston, sumará a sus filas al vocalista principal de Santana, Alex Ligertwood, famoso por sus canciones "All I EverWanted", "YouKnowThat I Love You", "Winning" y "HoldOn". Asimismo, Will Champlin, hijo de Bill Champlin y exitoso concursante de 'The Voice' que fue parte del equipo de Adam Levine, también se unirá al evento.

Bobby Kimball de Toto, Alex Ligertwood de Santana, Bill Champlin de Chicago, Kevin Chalfant de Journey y Fran Cosmo de Boston, cinco ex integrantes de estas grandes bandas de la historia del rock unirán sus voces para presentar “Icons of the Classic Rock”, concierto que llegará a nuestro país el 13 de junio, y que tendrá como recinto al Plaza Arena Jockey.

En esta única noche llena de nostalgia ochentera para los amantes del rock clásico. Los asistentes podrán ver por primera vez a estás leyendas de la música estadounidense reunidas en un mismo escenario, interpretando memorables melodías de cada una de las bandas de las que formaron parte.

