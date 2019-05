Weezer dará concierto por primera vez en Lima

Síguenos en Facebook

Weezer se presentará por primera vez en nuestra capital. La banda estadounidense liderada por el vocalista Rivers Cuomo, dará un concierto en Lima el 22 de setiembre en el Jockey Club del Perú. Su llegada al país se da como para de su gira 'Weezer (The Black Album)', en referencia a su disco de estudio número 13.

“Buddy Holly”, “Beverly Hills”, “Island In The Sun”, “Dope Nose’”, “Say It Ain’t So”, “Go Away” o “Hash Pipe”, son algunos de los temas que interpretará Cuomo, en compañía de Brian Bell, Patrick Wilson y Scoitt Shriner. Weezer dará inicio a su recorrido por Sudamérica en Lima, también celebrando sus 27 años de trayectoria sobre los escenarios.

La agrupación, que llega como parte de la producción de One Entertainment, lanzó su primer disco en el año 1994, bajo el nombre de Weezer ('Blue Album'). Posteriormente, la agrupación de rock destacaría por álbumes como Weezer ('Red Album') en el 2008, Make Believe (2005), entre otros.

Cabe destacar que las localidades para el concierto de Weezer, quien también ha ganado varios premiso MTV y un Grammy Award, están a la venta a través de Joinnus.pe. en su primera etapa.