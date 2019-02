Xoana González anuncia su separación: "No puedo seguir con una relación a distancia"

Síguenos en Facebook

Xoana González contó en su cuenta de Instagram que se está separada de su esposo Rodrigo Valle, argentino que contrajo matrimonio con la gaucha en nuestro en país en diciembre del 2016, dos años atrás.

Según la modelo que se vio forzada a no regresar a Perú por un juicio con Melissa Loza, el motivo del fin de su relación es la distancia que mantiene con su pareja, pues él vive en nuestro país desempeñándose como instructor de gimnasios.

González explicó sentirse mal por la situación con su pareja, pues no pueden estar juntos como habían acordado al casarse ante la iglesia y ante las leyes.

"Si no querés vivir conmigo acá y lucharla como hemos jurado ante un juez y ante un cura: en las adversidades, en la riqueza como en la pobreza, habíamos dicho “sí acepto” y yo me lo creí ....No puedo seguir con una relación a distancia. Me hace mal, siento que me está matando", dice una parte del extenso post de Xoana González.