​​Xoana González arremete contra su expareja Rodrigo Valle en Instagram (FOTO)

Xoana González sorprendió en las redes sociales al enviar un contundente mensaje contra su expareja Rodrigo Valle quejándose por una reciente publicación que hizo el argentino en su cuenta de Instagram.

"¿Es gracioso este meme? ¿De verdad es gracioso? No deja de ser una separación, donde uno tiene que asumir que gran parte de su futuro no va a ser como lo planeaste y soñaste y es doloroso, pero quiero rescatar que desde el primer día hubo mucho amor y hasta en la separación nos podemos soltar y hacerlo por ambos con amor", se lee al inicio del extenso mensaje de la modelo argentina.

Xoana González decidió compartir la imagen que su aún esposo Rodrigo Valle publicó en sus redes y que le causó gran molestia porque da a entender que Xoana le habría pedido elegir entre el gimnasio y ella.

"Estaría bueno no recibir mil mensajes mostrándome historias tontas porque duele porque no éramos enamorados o novios, eras mi vida entera! Pero sigamos manteniendo el respeto y lo pongo público porque vos lo pones público! Prediquemos con el ejemplo! Creo que siempre hablé espectacular y me gustaría lo mismo y sobre todo respeto! No mandar indirectas como si te hubiera pedido que elijas cuando yo te apoyé 3 años para que cumplas tus sueños!", manifestó la argentina.