Xoana González le confiesa en vivo a Rodrigo Valle que estuvo con su mejor amigo (VIDEO)

Xoana González y su exesposo Rodrigo Valle se volvieron a encontrar en el set de Magaly Medina sin imaginar que la relación entre ambos terminaría de una peor manera.

Aunque en un principio se habló de la posibilidad de una reconciliación, la situación cambió totalmente luego de que la modelo argentina confesó que mantuvo relaciones íntimas con el mejor amigo de Rodrigo Valle.

"Fue recién que nos habíamos separado, me sentí mal e hice cosas que yo sé que él no me va a perdonar... Yo sé que estuve mal y la fregué", dijo Xoana González en pleno programa en vivo.

Por su parte, Rodrigo Valle no pudo ocultar su rostro desencajado al enterarse que su expareja estuvo con su mejor amigo y negó tajantemente que haya alguna posibilidad de retomar su relación.