Xoana González confirma el fin de su romance con Renzo Spraggón (VIDEO)

A pocos días de haber hecho público su romance, Xoana González sorprendió al anunciar que todo se acabó entre ella y el modelo Renzo Spraggón.

"¿Sabes qué? Ni Renzo, ni Rodrigo, ni ninguno que comience con R", dijo la modelo argentina en un enlace con el programa de Magaly Medina.

Precisamente, Xoana González explicó que decidió terminar con Renzo, luego de que él se negara a acompañarla al set de 'Magaly TV, la firme', donde se encontraría nuevamente con su expareja Rodrigo Valle.

"La verdad es que a último momento no sé qué problema tiene con la producción, entonces no me acompañó y a mí me iba a dejar choteada, súper mal. O sea, Rodrigo se iba a ca*** de risa en mi cara", sostuvo.

Por otro lado, la exchica reality sorprendió al no descartar una posible reconciliación con su exesposo.

"No tengo la bola mágica, no sé lo que pueda pasar de acá en un futuro, no te puedo decir algo que no sé. Pero no sé qué decirte, me agarraste fría", respondió Xoana al ser consultada por dicha posibilidad.