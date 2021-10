La plataforma OnlyFans vuelve a cobrar relevancia en el espectáculo nacional. Esta vez, Nicola Porcella anunció que abrirá una cuenta en esta red a fin de tener ingresos por contenido exclusivo. Esto originó que comentarios de todo tipo se dieran en redes sociales.

Fue el periodista Samuel Suárez, quien compartió en Instarándula, el saludo de Xoana González, quien felicitó a Nicola por este nuevo emprendimiento. Asimismo, aprovechó para darle una recomendación.

“Ahora sí, a no decepcionar a la gente, la gente espera algo hot”, comentó la argentina, quien hace algunas semanas reveló que se compró un departamento en Chorrillos con ingresos generados por esta plataforma para adultos.

Nicola, por su parte, no deja de publicitar su OnlyFans en Instagram y demás redes sociales a fin de generar más ingresos, puesto que la lógica es que a más suscriptores, más dinero para el creador del contenido, por el cual estaría cobrando 17 dólares al mes.

“Mi OnlyFans es contenido totalmente exclusivo, subiré videos y fotos que no han visto en ninguna de mis redes. La verdad que lo hice con un equipo muy grande, con una productora muy grande de acá. Yo no tenía pensado hacerlo, pero me convencieron. El contenido es súper profesional (...) Han sido horas y días de trabajo”, comentó el exguerrero a Instarándula.

