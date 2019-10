Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán: "Si nos ampayan o no, ¡bacán!" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras cumplir con sus presentaciones en Estados Unidos y Puerto Rico, como parte de su gira promocional, Yahaira Plasencia regresó a nuestro país y no se salvó de las preguntas relacionadas a Jefferson Farfán.

La cantante y bailarina fue interceptada a la salida de uno de sus shows y al ser consultada por su viaje a Cuba con el futbolista peruano, dijo que no daría detalles y que la pasó bien “en grupo”.

“De ese tema no pienso hablar. Ya dije lo que tenía que decir. Lo hemos pasado súper bien, me he divertido un montón en grupo, en amigos y todo chévere”, precisó Yahaira al programa 'Mujeres al mando'.

Y respecto a Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia dijo no tener problema si ambos vuelven a ser captados juntos, pues esto ya ha sucedido.

“No tengo nada que decir. Y si nos ampayan o no, ¡bacán! No tengo ningún problema, ya nos ampayaron varias veces”, precisó Yahaira.

Sobre las declaraciones de Melissa Klug respecto a su aparente amiste con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia solo atinó a desearle lo mejor a “todos”.

Finalmente, la cantante peruana reiteró que a ella no le pagan la carrera, esto en clara referencia a Farfán y al reconocido productor Sergio George.