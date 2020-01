El lanzamiento de “Cobarde”, su segundo tema producido por el reconocido Sergio George, coincidió con el estreno de la cinta “Foquita, el diez de la calle”. Premeditado o no el asunto, la aparición de Yahaira Plasencia en la alfombra roja de la película junto a la hija y mamá de Jefferson Farfán terminó por provocar que muchos dieran por sentado que finalmente la pareja oficializó una unión que mantenían en el limbo.

“Hay una bonita relación entre él y yo, y además me llevo muy bien con su mamá, su hija, su familia en general. El estreno de la película era un momento importante para él y teníamos que estar las personas que lo queremos”, dice Yahaira bajo la atenta mirada de su productor.

Por tu aparición junto a la familia de Jefferson Farfán ya muchos piensan en un compromiso oficial...

La prensa dice muchas cosas y no puedo evitar que especulen, lo respeto. Nosotros sabemos bien lo que está pasando y sabemos también lo que pasará.

Como que te quitaste un peso de encima apareciendo públicamente con él y su familia...

No hay nada de eso, ya nos han grabado varias veces y han hecho de una cosita chiquita un show gigante. Siempre hemos tratado de cuidar ese tema, pero por mí normal, porque no hay nada que esconder. Lo de Jefferson no es de ahora, viene de hace cuatro años en los que se generó un cariño especial por su familia. Estemos o no, nos hablemos o no, siempre habrá un cariño especial entre los dos.

Habla el productor

Sergio George mira y escucha detenidamente. Para el exitoso productor, la vida privada de sus artistas no le interesa en lo más mínimo. “Yo no le pregunto a un artista con quien sale, quién es su marido o esposa, lo que me interesa es si va a vender discos o no”, afirma concluyente mientras Yahaira sonríe.

Se dijo que pronto dejarías el Perú para manejar tu carrera en los Estados Unidos. ¿Es un tema ya decidido?

Sí, lo hemos conversado con Sergio, pero estamos aún viendo ese tema, prefiero tener la tranquilidad de poder conversarlo y si tomo una decisión, ya ustedes se van a dar cuenta. No me gusta adelantar las cosas hasta que estén hechas. Es una probabilidad.

¿Imaginaste que en tan poco tiempo conseguirías avanzar tanto en tu carrera?

En realidad no me la creía hasta hace poco y se lo comentaba a Sergio, para mí definitivamente trabajar con un maestro como él, con tanta trayectoria, y que haya puesto los ojos en mí es bastante y lo valoro mucho. Soy consciente de que tengo que seguir empujando y preparándome para dar la talla. Se está avanzando a pasos agigantados, han pasado cinco meses desde “Y le dije no” y ahora este nuevo sencillo “Cobarde” tengo la plena seguridad de que será un éxito.

¿Qué es lo que has aprendido en estos últimos tiempos que antes desconocías respecto a tu carrera?

Antes todo lo tenía que ver yo, desde producir un video, comprar la ropa, ver agendas, muchas otra cosas. Cuando ya tu trabajo es profesional, todo cambia. Realmente ahora me ocupo en mejorar en lo mío y que cada persona de un equipo vea su rubro. He aprendido también el tema de la disciplina, esto no es fácil, en realidad tiene mucho que ver mucho con responsabilidad y trabajo. Si tu quieres ser artista exitoso hay que seguir empujando y preparándose.