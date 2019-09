Yahaira Plasencia sobre apodo artístico: “Nunca dije que en Perú me pusieron ‘la Patrona’”

Síguenos en Facebook

Yahaira Plasencia fue duramente criticada en las redes sociales al manifestar en un medio de prensa extranjero, que los peruanos la bautizaron con el apelativo de ‘la Patrona’, por tener un carácter fuerte como el personaje que interpretó la actriz mexicana Aracely Arámbula.

Además, dijo que 'La Patrona' es una "chica de carácter fuerte" y "bien empoderada", con lo que ella se identifica.

“Lo que pasa es que tengo un carácter bastante fuerte. Hay una novela mexicana que se llama La patrona, con Aracely Arámbula, y bueno, es una chica de carácter fuerte, bien empoderada, entonces por eso me pusieron ‘la Patrona’, en Perú”, dijo la amiga de Jefferson Farfán.

MAGALY MEDINA LA DESMIENTE

La conductora de TV utilizó su espacio televisivo para comentar que la salsera fue quien se autodenominó ‘la Patrona’ y, al parecer, Yahaira se retractó en sus redes sociales.

“¿Inventando? Yo no invento. Y en ningún momento dije que el Perú me dijo ‘la Patrona’. Fueron uno de muchachos que trabajaron en mi orquesta, y desde ahí me quedé con eso. Los que desean me pueden decir ‘la Patrona’ y los que no... la 'Yaha'", indicó.