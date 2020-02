El programa de Magaly Medina reveló que Jorge Plasencia, hermano de Yahaira Plasencia, ha sido denunciado por paternidad por una joven que le exige que reconozca a su pequeño hijo.

“¡Escándalo! Gravísima denuncia por paternidad recae en ‘El Yorch’, el hermano de Yahaira Plasencia”, se escucha en el avance de la edición que presentará hoy ‘Magaly TV, la firme’.

Hermano de Yahaira Plasencia es denunciado por paternidad. (Video: ATV)

“Yo lo único que quiero es que Jorge Plasencia se haga responsable de su hijo”, es el pedido que hace la joven a través de las cámaras de Magaly Medina.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Jorge Plasencia se ve involucrado en este tipo de temas. Hace dos años aproximadamente, una joven lo denunció por no cumplir con su responsabilidad como padre.

“Salí embarazada, mi hijo nació y él no quiso hacerse responsable de mi hijo. No hizo ningún gasto, me dijo que no quería hacerse responsable porque él no estaba preparado para ser padre”, declaró Olenka Mejía en ese entonces para el programa ‘Amor de verano’.