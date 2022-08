Yessenia Villanueva, hija del comediante Pablo Villanueva ‘Melcochita’, vive un verdadero drama en Estados Unidos, país al que viajó hace menos de dos meses en busca de un futuro mejor para ella y su hijo.

En una entrevista con Magaly Medina, la menor del ‘clan Villanueva’ contó entre lágrimas que se quedó en la calle tras ser desalojada por su sobrina, esto luego de no pagar el alquiler del pequeño espacio que le dieron para dormir.

Pero eso no es todo, la hija de ‘Melcochita’ también reveló que, poco antes de ser desalojada, sostuvo un fuerte altercado con su padre y que este la agredió físicamente en los exteriores de la vivienda de su hermana Susan.

“Mi papá se tocó de nervios, me tiró una cachetada, me mentó la madre, me dijo que soy una vaga, que yo no quiero trabajar, me tiró una cachetada y luego me empujó. Yo me desmayé y él me dejó tirada. (…) Susan tiene esos videos, pero jamás van a aparecer”, contó.

¿Le queda poco tiempo de vida?

Además del conflicto familiar, Yessenia Villanueva también dijo que padece una grave enfermedad y aseguró que le queda poco tiempo de vida. “Yo tengo una enfermedad, me voy a morir y mi familia me hace bullying de eso, no lo puedo decir públicamente”, contó entre lágrimas.

Tras esta revelación, la hija de ‘Melcochita’ aseguró que se quedará en Estados Unidos y continuará trabajando para no dejar desamparados a su hijo y a su nieta.

“Yo siempre digo que los últimos días que me queden es para apoyar a mi familia. Solo le pido a Dios que me dé más tiempo de vida para poder ayudar a mi hijo y a mi nieta”, acotó.

