Yolanda Andrade confirma que se casó con Verónica Castro: "Fue simbólico" (VIDEO)

La actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade sorprendió al confirmar en una reciente entrevista que se casó con la reconocida actriz de telenovelas, Verónica Castro, hace aproximadamente 20 años.

"Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces, una mujer divina. Estábamos en ese momento de pues ese amor que le da a uno (...) Nos casamos en Ámsterdam", comentó en un primer momento Yolanda Andrade en una entrevista con Javier Poza.

"Fue un bello momento de nuestras vidas, no tiene nada de malo, así fue, ¿verdad que nos amábamos tanto? (...) No es broma casarte. Es un acto de amor. Fue simbólico. No hay nada legal", agregó Andrade sobre la supuesta boda.

Incluso, al ser consultada por el conductor de Radio Fórmula si se trataba de una de sus bromas, Yolanda Andrade se atrevió a retar a Verónica Castro que llame al programa para desmentirla.

"A mí me gustaría que Verónica estuviera en la línea, ‘Vero’, ¿nos escucha? En el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta", sostuvo Yolanda.

Verónica Castro lo desmiente

Por su parte, Verónica Castro utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las especulaciones en las que se ha visto involucrada, tras las revelaciones de Yolanda Andrade.

"Esta también es mentira, fue después de Big Brother. No tenían hospedaje esta noche y Monserrat y Yolanda estuvieron en casa y yo llegaba de hacer ejercicio", escribió Verónica Castro sobre las imágenes que se difundieron hace mucho tiempo donde se les ve a ambas en ropa de baño.