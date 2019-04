‘50 Sombras de Grey’: director se arrepiente de haber hecho la película

Síguenos en Facebook

‘50 Sombras de Gray’ ha sido una película muy criticada, ya que, según los expertos en cine, la historia y los actores son un poco ‘aburridos’. Cabe mencionar que el primer filme recaudó 571 millones de dólares, volviéndose un gran suceso.

Las secuelas de la película tuvieron infinidad de críticas, pero lo que más sorprendió es que la directora de estos filmes acaba de comentar que está arrepentida de haber trabajado en esa producción.

Sam Taylor-Johnson comentó lo siguiente en una entrevista para el medio Sunday Times: "Mirando en retrospectiva… ¿lo volvería a hacer? Por supuesto que no. Estaba molesta. Fue una lucha constante porque yo quería enfocarla en la dirección correcta. Me caen bien todos y me confunde mucho cuando no caigo bien al resto. De hecho, estaba muy confundida por E.L. James. No comprendo cuando no puedo trabajar con una persona, cuando no hay sinergia".

Cabe mencionar que Sam Taylor-Johnson tuvo algunos conflictos con el autor de los libros de ‘50 Sombras de Grey’, E. L. James, por la dirección del filme, pues los dos tenían diferentes visiones.

"Era su visión contra la mía y éramos dos polos opuestos. Cada escena era una pelea. Era difícil. Sentía como si estuviera caminando en subida por una colina y sobre melaza. Ella decía 'Esto es lo que los fans esperan', mientras que yo decía 'Bueno, intentemos llegar a esas marcas, pero creemos un nuevo universo al mismo tiempo".