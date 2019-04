Abuelito de 82 años cumple su sueño de ingresar a la universidad

Síguenos en Facebook

Un hombre de 82 años cumplió su sueño de convertirse en cachimbo tras ingresar a la facultad de Derecho de la Universidad de Lima en el último proceso de admisión.

Se trata de Eleodoro Magnolio Cadillo Aquino, procedente de Huaraz, quien indicó a Latina que se siente inmensamente feliz porque su edad no ha sido impedimento para convertirse en un estudiante universitario.

"Yo quería dar el ejemplo que sí se puede. No me preparé en ninguna institución educativa. Me presenté a dar examen solamente con lo que sabía", agregó.

En otro momento, Cadillo Aquino confesó que mantuvo su deseo de estudiar en una universidad por mucho tiempo; incluso, no quería que su esposa se entere cuando iba a postular a esta universidad.

Sin embargo, dijo que se vio obligado a contarle a su esposa por las constantes interrogantes cuando llegaba tarde a su casa, luego de haber realizado alguna gestión como parte de su postulación.

"Me descubrió mi esposa porque se preguntaba por qué salía tan tarde de mi casa", añadió Cadillo quien dijo que cuando era joven no pudo ni siquiera prepararse para postular ya que debió trabajar arduamente pasa sacar adelante a su familia.

Si bien, el abuelito llamó la atención cuando se sentaba en las carpetas los primeros días de clases, a un mes de iniciado el ciclo se ha convertido en un alumno querido y respetado por sus compañeros.

Los alumnos destacaron la experiencia de vida que tiene el octogenario. También, avizoraron que concluirá con buenas notas la carrera.