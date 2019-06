Abuelo de 74 años busca a su primer amor para pedirle perdón por dejarla plantada en el altar

Síguenos en Facebook

¿Te imaginas buscar a tu primer amor, a ese que consideraste el amor de tu vida solo para pedirle perdón por un error cometido en el pasado? Pues esta es la historia de Jorge Laporta, un abuelito de 74 años, quien espera poder reencontrarse con primera novia Estelita y así saldar cuentas pendientes. Una trágica historia que ocurrió en Buenos Aires, Argentina.

Si bien Jorge Laporta ya es un hombre con esposa, hijos y muchos nietos, aún no ha podido cerrar el ciclo que vivió con su primera novia, a quien dejó plantada en el altar.

Pero, ¿en qué momento surgió el remordimiento por su error? Según cuenta su nieta más cercana, ellos estuvieron jugando una noche y una de las más pequeñas empezó a simular ser la primera novia de su abuelo escribiéndole por mensajes. Fue en ese momento que Jorge recordó el daño que le hizo pasar a Estelita.

Tras contar su historia de amor, su nieta mayor decidió ayudarlo a cerrar el ciclo y buscar a quien fue su primera novia. La joven le envió un mensaje por messenger a Estelita, junto a un poema que Jorge escribió para esa ocasión.

"No verte es morir desangrando lentamente, pensando que quizás te tenga pérdida para siempre se me hierve la sangre y me deja de latir el corazón. Si no vuelves, no importa, ya estas en mi corazón", dice el corto poema.

Una historia sin final feliz

En declaraciones a Infoabe, Jorge Laporta contó como conoció a Estelita y qué fue lo que hizo que cambie de opinión respecto a casarse.

"Yo trabajaba en una fábrica de zapatos, era el encargado y le dije al dueño que teníamos que subir la producción. Entonces tomamos una chica que vivía a tres cuadras, tenía 18 años y se llamaba Estelita", cuenta.

Fue en ese momento que el amor surgió, lo de ellos -según cuenta- fue amor a primera vista, comenzaron a salir e incluso conoció a su familia en la primera semana, ya que en la época de los 60's los padres debían permitir los enamorados.

Jorge señala que en ese entonces ganaba muy bien, era buen mozo y además conducía un vehículo deportivo. Si bien dice haber estado muy enamorado de la joven Estelita, a quien le propuso matrimonio y por quien estuvo comprando cosas para llenar su nuevo hogar. Las ganas de conocer y salir con otras chicas fueron el pecado que cometió.

Mientras estaba con Estelita -ya comprometidos- él salía con otras mujeres. Fue entonces que decidió cancelar la boda porque sentía que la joven merecía a alguien mejor que él.

Laporta sostiene que fue la edad lo que terminó jugando en contra ya que eran muy jóvenes, sin embargo espera poder volverla a encontrar y cerrar el ciclo. Además cuenta con el apoyo de su familia y su esposa.