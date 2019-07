Actriz y cantante Cielo Torres: "Los sueños se trabajan, no llegan solos" (FOTOS)

Síguenos en Facebook

A ritmo de cumbia y de la mano de Agua Bella, Cielo Torres decidió a los 19 años dejar su Tacna natal en busca de ese sueño que la inquietaba desde que era una niña: ser artista. La oportunidad de integrar el grupo femenino más popular del Perú era lo que había estado esperando para decir adiós a esa zona de confort, que casi siempre adormece y limita. Tras años de lucha, de tesón, de días difíciles, risas y lágrimas, hoy esa jovencita es toda una mujer que se encuentra grabando su tercera telenovela, y encarna a Maclovia en el musical Pantaleón y las visitadoras. ¿Valió la pena tanto esfuerzo? Cielo está convencida de que sí.

Para muchas chicas que han iniciado su carrera cantando cumbia, bailando o en el modelaje, existe un prejuicio terrible sobre que no pueden hacer otra cosa, menos actuar... Estamos en una sociedad bien prejuiciosa. Siento que muchas veces eso limita a las personas. Hay muchas chicas que se quedan y no arriesgan, porque les hacen sentir que no pueden dar más.

Tú te arriesgaste cuando te ofrecieron debutar en telenovelas con Ojitos hechiceros. ¿Tenías miedo? Bastante. Cuando me dijeron: “Vas a tener el antagónico”, eso me sonó muy fuerte, porque nunca había representado a un personaje de tanto peso, Era mi primera vez. Me envolví de mucha información, tratando de ver referentes y todo eso. Antes de hacerlo, me preguntaba qué va a pasar, si iba a cumplir las expectativas del director y del público; también tenía miedo de que la gente me odiara porque iba a ser villana, cosa que no sucedió.

"Siempre habrá el camino fácil y el difícil; yo prefiero este último. El fácil te lleva a muchas cosas que al final no sirven"

¿Eras consciente de que “o lo hacías bien o era debut y despedida”? Exacto. Sabía que encarnar a Sabrina era un reto que no podía hacerlo a medias. O lo hacía bien, o lo hago mal y allí se acabó todo. Por eso decidí poner todo mi esfuerzo en el personaje.

Lo hiciste tan bien que muchos coincidieron en que te llevaste de encuentro a la protagonista... Yo creo que Sabrina se fue empoderando; el personaje fue creciendo en la historia. Su pegada en el público tiene que ver con muchos factores. Ella en el fondo era una mujer muy franca; quitándole la maldad, era real.

Y real fue la oposición de tu mamá cuando le dijiste que ibas a mudarte a Lima para empezar una carrera en la música. ¿Qué dice ahora? Está feliz. Hace algunas semanas, me llama y me dice: “Hijita, te estoy viendo en la conferencia de la obra y te presentan como actriz al lado de Ivonne Frayssinet, Gustavo Bueno. Hija, ahora me siento tan orgullosa y no me arrepiento de haberte dejado ir”. Yo soy la última de mis hermanos. Iba a ser su compañía. Las cosas se dieron así y mi mamá me soltó para que yo hiciera lo mío.

¿Estuviste a punto de regresar a tu casa y decir “hasta aquí nomás” cuando no llegaba la oportunidad deseada? Un montón de veces, especialmente durante las épocas en que no había mucha plata. Si le contaba eso a mi familia, en una me decían que vuelva a Tacna.

Esas épocas de vacas flacas ayudan muchísimo... Valoro cada monto que gano; lo cuido más, lo invierto en algo que me va a dar tranquilidad, estabilidad. Eso es lo que estoy tratando de hacer con lo que estoy ganando, porque sí la pasé mal.

Y en esos momentos difíciles es que aparecen los que quieren aprovecharse de las circunstancias... Siempre habrá el camino fácil y el difícil; yo prefiero este último. El fácil te lleva a muchas cosas que al final no sirven; cambia tu perspectiva de la vida.

Nada es gratuito; siempre hay que tomar eso en cuenta... En el ambiente, estás expuesta a muchas de esas cosas y hay que aprender a decir “no”. Aparecerán algunos que te prometerán producir un disco completo o que te harán famosa de la noche a la mañana. Pocos son los que pueden tener esa suerte. Lo real es que tú tienes que hacer tu chamba. Yo aprendí que los sueños se trabajan, no llegan solos.

CIFRA

2019 año en que ha lanzado su tema “Loca”, en el género de la salsa.

PERFIL

CIELO TORRES

Actriz y cantante

Nació en Tacna e inició su carrera artística en el grupo Agua Bella. Estudió actuación en el taller de Bruno Odar y con Denisse Dibós en Preludio.