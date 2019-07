Actriz Yolanda Andrade revela que se casó con su novia que es "muy famosa" (VIDEOS)

Síguenos en Facebook

La actriz y conductora de televisión, Yolanda Andrade, decidió darle el "Sí" a su novia. La actriz reveló que se casó con la mujer de su vida en Ámsterdam.

La noticia se dio a conocer después de una infidencia de Montserrat Oliver, quien es su amiga y colega; además también fue su expareja. Ambas conducen el programa de televisión Mojoe de Unicable.

Tras ello, a Yolanda Andrade no le quedó más remedio que aceptar y confirmar que sí se casó con una mujer "maravillosa". "Sí me casé en Ámsterdam, con una mujer maravillosa, fue todo simbólico. Muy bonito. Estábamos las dos en una etapa muy enamoradas", señaló.

"Ese era un asunto que le dije a Monserrat que borrara. No lo borró. No importa. Ya se enteraron todos", indicó la actriz en el conocido programa "Ventaneando".

Sin embargo, refirió que por el momento no puede revelar el nombre de su esposa, pero aseguró cuando lo haga "arderá Troya". "Yo sí me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella porque ella es una figura pública y es muy famosa. No puedo decir fulana, si no le he preguntado", comentó.

Cabe recalcar que tiempo atrás Yolanda Andrade y Montserrat Oliver fueron pareja, y cuando la relación acabó quedaron como muy buenas amigas.

¿Verónica Castro?

Ante la noticia sus seguidores se han pronunciado en las redes sociales y comenzaron con especulaciones de quién sería su pareja: la famosa actriz Verónica Castro. Sin embargo, esto no ha sido confirmado; y solo queda en rumores.

EFE