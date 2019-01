Japonés debe de enamorar todos los días a su novia que sufre de amnesia

Síguenos en Facebook

Como si fuera la película romántica protagonizada por Adam Sandler “Como si fuera la primera vez”, un japonés debe enamorar todos los días a su novia, la cual padece amnesia tras ser atropellada por un automóvil mientras paseaba en bicicleta.

Esta pareja lleva dos años y medio de relación, mientras que hace nueve meses Maruya, de 24 años, sufrió un terrible accidente, y Li Huayu, su novio, debe de conquistarla todos los días, ya que desde que ella despertó del coma, no reconoció a nadie, ni él ni a parte de su familia.

Aunque Maruya se recuperó físicamente, no ha logrado recordar algunos pasajes de su vida. Li Huayu no la abandonó, más bien, sigue a su lado para ayudarla a que pueda recuperar la memoria.

Y pese a que en algunos momentos la novia le ha pedido que termine la relación y siga adelante con su vida, Li se niega a hacerlo. “Es posible que hayas perdido tus recuerdos, pero podemos crear otros nuevos”, afirma el hombre.

Los médicos le han aconsejado a la joven que escriba sus vivencias en un diario, para que pueda entender lo que pasa a su alrededor. "Gracias por tus cuidados durante este tiempo. Me entiendes muy bien y siempre has tolerado esta versión sensible y frágil de mí", es uno de los textos que ella le ha dedicado a él.