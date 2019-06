Adolescentes agreden a mexicano en Irlanda por hablar español (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un mexicano fue agredido el sábado pasado en Dublín, capital de Irlanda, por unas adolescentes, por escucharlo hablar en español.

"Hola chicos, el día de hoy (sábado 1 de junio) pasé una situación desagradable con unos jóvenes irlandeses", escribió el mexicano Dave Monklova, en su perfil de Facebook.

El muchacho visitaba a unos amigos para ver la final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham en el barrio de Windy Arbour, dentro del suburbio dublinés.

"Llamé a un amigo y al escucharme hablar español me dijeron 'estás en Irlanda, debes hablar inglés'. Las ignoré como cualquier otro haría, entonces comencé a grabarlas solo por si acaso", describió Monklova.

"(Las jóvenes) siguieron diciéndome 'eres un inmigrante, vuelve a tu país', afortunadamente grabé todo, incluso llegó la guarda (policía) después de un rato y ellas se fueron", añadió.

En el video, se puede ver cómo el par de adolescentes le gritan en la cara al mexicano que por qué habla español.

También se puede apreciar a un muchacho en bicicleta, más joven, que se acerca a una de las agresoras, y la intenta llevar del lugar, pero ella sigue gritándole a pesar de que la están grabando.

"Dos chicos y una supuesta hermana se quedaron a dar declaración a los oficiales junto conmigo", relató el mexicano. "Me rompieron mis earphones (audífonos) y hasta me golpearon", destacó.

"En todo momento guardé la calma, si yo hubiera hecho algo, seguro que me regresan en el primer avión a México", puntualizó el joven.

Hoy martes 4 de junio, el mexicano publicó una actualización desde Dublín, donde señaló que las autoridades de ambos países lo están asesorando y que la agresión de las adolescentes fue un incidente aislado.

"Ya estoy en contacto con la embajada de México en Irlanda y la policía irlandesa en conjunto, quienes me están brindando su apoyo, la investigación por ambas entidades sigue en marcha (...) Es un incidente aislado que no refleja la verdadera hospitalidad que caracteriza a los irlandeses en general, ésta es una lección para ambas partes, todos debemos aprender algo de esto, después de vivir un año aquí nunca me había pasado nada similar".

En marzo pasado, Irlanda presentó un plan para que mexicanos se puedan formar profesionalmente en el país.