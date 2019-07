Agreden a dos mujeres por besarse en un transporte público (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Por darse un beso, una pareja de mujeres fue víctima de agresión verbal y física de una pasajera al interior de un transporte público en Barcelona, España.

Los insultos contra la pareja homosexual se prolongaron por varios minutos. La agresora les increpó por manifestar su afecto la una por la otra en un vagón de la Línea 2 del Metro.

"Maricona te he dicho. ¿Qué me vas a hacer con un video?. Así está el mundo por defender a esta gente. No me callo, todo el mundo lo piensa y no dice nada", increpó.

Este hecho homofóbico ocurrió el 3 de julio pasado, cerca del día que concluyeron con las celebraciones del Orgullo LGTBI en Barcelona.

Como puede observarse en el video que se difundió en las redes sociales, algunos de los pasajeros intentan calmar a la femina que insulta a la pareja para evitar que la situación se descontrole de forma total.

"¡A mí me da asco! (...). Me paras de grabar o te quito el móvil", añadió.