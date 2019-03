Los riesgos del efecto 'Tierra invernadero' son incalculables

Síguenos en Facebook

Así lo alertó un equipo de investigadores de la Universidad de Estocolmo (Suecia) que en tan solo unas décadas se produciría un calentamiento global que arriesgaría el futuro de la humanidad en la Tierra, según detallan en una reciente publicación de la revista científica Proceedings of the Natonal Academy of Sciences.

"Las emisiones humanas de gases de efecto invernadero no son el único factor determinante de la temperatura en la Tierra. Nuestro estudio sugiere que el calentamiento global inducido por los humanos de 2 ° C puede desencadenar otros procesos del sistema de la Tierra, a menudo llamadas 'retroalimentaciones', que pueden generar un mayor calentamiento si no dejamos de emitir gases de efecto invernadero". Es lo que detalla dicha investigación.

Los científicos estiman que los mecanismos de retroalimentación que se comportan “como una fila de piezas de dominó” llevarán a nuestro planeta a un estado de 'Tierra invernadero' con un desenfrenado cambio climático, de modo que, a largo plazo, la temperatura global podría estabilizarse entre 4 y 5 grados centígrados en promedio arriba de los niveles preindustriales.

De resultar ciertas tales predicciones, las franjas de la Tierra que rodean el ecuador terrestre dejarían de ser habitables, incrementando el nivel del mar 60 metros por encima de los actuales, situación que pondría en riesgo a las ciudades costeras. A su vez, los sumideros de carbono se transformarían en potentes emisores de gases de efecto invernadero.

Entre los riesgos vaticinados se encuentra el descongelamiento del permafrost, el incremento del dióxido de carbono producido por las bacterias oceánicas, el escape del metano acumulado en el fondo del océano, así como la disminución del hielo en el Ártico.

Los expertos consideran que aún estamos a tiempo de prevenir tal fenómeno reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, suprimiendo de la atmósfera el dióxido de carbono y resguardando los sumideros naturales de carbono. Además advierten que de llegar a darse dicho escenario, ya “no habría forma de revertirlo”.