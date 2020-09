Francisco es un hombre de 92 años fanático de uno de los personajes más queridos de la televisión en el mundo. El Chavo del 8. Tal es su fanatismo que el anciano quiso celebrar su cumpleaños disfrazado del “Chavito”

La fiesta fue preparada por la familia:“Se puso de humor, se metió en el personaje. Fue realmente genial. No me lo esperaba, me gustó mucho”, contó su hija Leticia a Razões para Acreditar.

Luego continuó con: “ni siquiera sé por qué me enamoré tanto”, confesó al portal brasileño. Pero sus cercanos creen que se parece tanto físicamente como en su personalidad. “Es una figura. Tiene un aire de cariño, muy divertido, sale con cada frase de la que nos reímos”.

Cabe mencionar que el anciano tiene varias camisetas del Chavo, todos los personajes en miniatura y lleva 10 años guardando una imagen del personaje en su habitación. “Todo lo relacionado con El Chavo 8 le recuerda, creemos que es el mismo Chavo”, comentó Leticia.