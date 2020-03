Andrea Llosa no pudo evitar quebrarse en pleno programa en vivo al escuchar la emotiva despedida que protagonizó una pareja de esposos alejados por el coronavirus.

Se trata de José Luis Sipión Bornaz, quien denunció que fue dado de alta en el Hospital de Villa El Salvador pese a presentar un cuadro de neumonía y haber dado positivo al COVID-19. El hombre recibió ayuda en vivo e iba a ser internado en el hospital, por lo que le iban a quitar su celular.

“Te amo mucho (...) Me da miedo esta situación, ya no me siento seguro. Te amo mucho. Me van a internar, me están quitando el celular, no me voy a poder comunicar contigo, cuida a los bebés, supongo que te darán algún número para que te comuniques conmigo”, dijo José Luis Sipión.

Las palabras de despedida causaron que su pareja rompa en llanto, pero tampoco dudó en darle un mensaje de apoyo en este difícil momento.

“Mi amor tranquilo. Yo no voy a parar hasta que tú estés bien, tranquilo. Te amamos, acuérdate de nosotros, lucha, aférrate a la vida, recuerda la promesa que me has hecho, tienes que cumplir tu promesa por favor, te voy a esperar en casa”, fueron las emotivas palabras de la esposa.

Por su parte, Andrea Llosa derramó algunas lágrimas durante el emotivo momento y aseguró a la pareja de esposos que estaría pendiente del caso para que pueda recibir el apoyo necesario.

“Yo sé que es un momento muy difícil para todos, te hablo como mamá, como esposa... Es una situación muy complicada”, dijo la conductora con la voz entrecortada.