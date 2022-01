“Spider-Man: No Way Home” no solo ha sido un éxito en la taquilla a nivel mundial, sino que se ha convertido en una película que los fans del héroe arácnido recordarán por muchos años. Si bien evoca la nostalgia de muchos, también da pie a un futuro prometedor para el Spiderman de Tom Holland.

Si aún no has visto la película, los siguientes párrafos contienen spoilers, por lo que seria mejor que te detengas y vuelvas después de verla. Sin embargo, si quieres conocer lo que dice uno de los protagonistas del filme, esta nota es para ti.

En su primera entrevista tras varias semanas del estreno de “Spider-Man: No Way Home”, a la revista Variety, el actor Andrew Garfield habló sobre el significado que tuvo esta película para él y cómo se sintió al volver a interpretar a su Peter Parker en el tan esperado “Spiderverso”.

“Estoy muy agradecido. Estoy muy, muy agradecido de haber podido atar algunos cabos sueltos para el Peter que estaba interpretando. Amo ese personaje y estoy agradecido de haber podido trabajar con estos actores increíbles, este director increíble y Marvel en conjunto con Sony”, manifestó el actor.

“Fue alegre y una sensación de cierre para mí. Había tantas preguntas sin respuesta para mi Peter, donde lo dejamos. Debo dar un paso atrás y curarlo un poco. Y también apoyando realmente a Peter (de Holland), y honrando a su personaje al completar esa trilogía, sin distraerla ni restarle valor”, añadió Garfield.

SU TRABAJO CON TOM HOLLAND Y TOBEY MAGUIRE

Al ser consultado por su trabajo junto a los otros intérpretes de Spiderman, el actor aseguró que se sintió muy emocionado de actuar junto a Tom Holland y Tobey Maguire. Además, habló de lo que significó para él “curar algunas heridas” de su personaje, como el no haber podido salvar a Gwen (Emma Stone) en su universo.

“Estuvimos filmando durante dos semanas, Tobey y yo, pero creo que nos las arreglamos para lograr algo que no es solo aparecer y decir: “¡Hola! ¡Adiós!”. Mi Spider-Man pudo salvar la relación romántica de su hermano menor, potencialmente. Y para sanar el momento más traumático de su propia vida haciéndolo por su hermano menor, asegurándose de que él no tuvo el mismo destino, hay algo cósmicamente hermoso en eso. Significaba tener una segunda oportunidad para salvar a Gwen”, contó.

“Creo que la primera vez que estuvimos todos en el traje juntos, fue muy gracioso porque son como tres tipos ordinarios que eran solo actores pasando el rato. Pero también, simplemente te conviertes en fan y dices: ‘¡Dios mío, estamos todos juntos en los trajes y estamos haciendo lo de señalar! (el meme)’”, agregó.

Asimismo, Garfield reconoció que hubo escenas que también fluyeron en el momento. “Hay una línea que improvisé en la película, mirando a (Maguire y Holland) y les digo que los amo. Solo era yo amándolos”, dijo.

SOBRE EL FUTURO DE SU SPIDERMAN

Por otro lado, tras su participación en “Spider-Man: No Way Home” y la gran acogida de su personaje, Andrew Garfield aseguró que estaría dispuesto a volver a ser Peter Parker en algún proyecto a futuro. ¿Será posible “The Amazing Spiderman 3?”

“Quiero decir, sí, definitivamente abierto a algo si se siente bien. Peter y Spider-Man, esos personajes tienen que ver con el servicio, para el bien común y para la mayoría. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker en el sentido de que, si hubiera una oportunidad de dar un paso atrás y contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro y seguro de mí mismo”, aseguró.

