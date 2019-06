Hombre afirma que su MacBook Pro explotó durante su ‘uso normal’ (VIDEO)

En redes sociales se pueden ver videos que muestran distintos dispositivos explotando. Hace poco, en aterrador clip se ha difundido en Twitter y en Reddit que ha llamado la atención de miles de cibernautas.

Un músico que se hace llamar White Panda, asegura que su MacBook Pro explotó a principios de esta semana. El artista grabó las consecuencias del desastre: humo que salía la computadora y marcas de quemaduras en el piso de madera, donde había apoyado la computadora.

El músico fue entrevistado por el medio Mashable, y asegura que el video fue filmado aproximadamente dos minutos después de la explosión.

"Literalmente, fue como cuando alguien lanza una granada de humo y aterriza y comienza a disparar para todos lados", aseguró el músico. "De repente, el humo empezó a salir de ambos lados de la computadora", agregó.

En un rápido movimiento, el joven colocó el dispositivo en el piso, ya que se percató del humo que salía de su computadora mientras la tenía en su regazo.

"Nadie resultó herido, afortunadamente, pero hubo daños en mi casa. La situación podría haber sido mucho peor, imagínense si hubiera estado en un avión", comentó el músico. Después de la explosión, experimentó dificultades para respirar y dolor de cabeza.

My MacBook Pro exploded today during normal use. No injuries, luckily. Some damage to the house. Could have been worse - good thing I wasnt on a plane.



Very curious to see how @Apple responds.@MacRumors @TechCrunch @9to5mac pic.twitter.com/pjmpv5Mx9b