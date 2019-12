Aprendiendo inglés: ¿Cómo puedo saber en qué nivel estoy?

Síguenos en Facebook

En la actualidad el idioma inglés se ha convertido en uno de los requisitos más importantes para abrirse puertas en el mercado profesional. En ese sentido, al iniciar o continuar los estudios sobre este idioma, en muchas ocasiones, no se tiene idea de cuánto se sabe del idioma.

Definir el nivel de inglés puede ser algo sencillo, pero sigue siendo un tema que puede causar nervios al momento de dar una prueba importante que acredite los conocimientos. Es por ello que el Británico cuenta con algunas pruebas que ayudan a comprobar cuánto sabe de inglés, con el fin de cursar el nivel correcto y optimizar el aprendizaje.

A continuación, explicaremos algunos test en los cuales puedes medir o comprobar tu nivel en el idioma:

Test online Británico

Esta opción de test online gratuita permite reconocer a grandes rasgos, si se encuentra en un nivel de inglés básico, intermedio o avanzado. El primer paso es registrarse colocando el correo electrónico. Posterior a esto, en el primer nivel, podrá responder 10 preguntas multiopción que permitirán reconocer si se pasa al siguiente nivel.

Test online gratuito

Can do test

Si necesita avalar el nivel de inglés y no cuentas con una certificación, puedes tomar el CAN DO TEST-CDT. Este examen evalúa a detalle las 4 habilidades del idioma inglés, y es aceptado por muchas instituciones a nivel nacional. Se utilizan herramientas de valuación de prestigiosas instituciones internacionales, como la Universidad de Cambridge y de Oxford.

Emni

Una pregunta recurrente para las empresas es ¿cómo comprobar el inglés de mi personal o postulantes? Para ello, el Británico ofrece El Examen de Medición de Nivel de inglés (EMNI). Este es un servicio especial dirigido a headhunters y personal de recursos humanos para poder medir objetivamente y con herramientas especializadas, el nivel de inglés de sus colaboradores o postulantes, en todas las habilidades del idioma.