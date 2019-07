Auto fue tragado por enorme socavón en carretera de Virginia en Estados Unidos (VIDEO)

Gran asombró ha causado que un auto haya sido tragado por un enorme socavón en una carretera de la localidad de Dale City en el estado de Virginia en Estados Unidos.

El momento exacto del terrible hecho fue grabado por un transeúnte quien no creía lo que estaba viendo. Hasta el momento no se conoce la identidad del propietario del vehículo rojo que estaba estacionado en la vía cuando ocurrió la emergencia.

Las autoridades locales consideraron que la vía quedó frágil a consecuencia de una tormenta del jueves pasado, que dejó casi tres centímetros de lluvia en las calles.

Se conoció que la gran cantidad de agua ocasionó un colapso debajo de la carretera.

Whoever owns that car getting a brand new ride.

A sink hole opened up in Virginia on July 4, swallowing a parked car. Watch for the moment the car completely vanishes into the earth. https://t.co/rQlFzGqj9S pic.twitter.com/VVAyukm64W

— ABC News (@ABC) 6 de julio de 2019